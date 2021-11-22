Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи

У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом написал RT.

Эпицентр подземных толчков располагался более чем в 330 километрах к юго-востоку от города Лаутока. Геологическая служба США уточнила, что очаг землетрясения залегал на 10-километровой глубине. По предварительной информации, никто не погиб. Сообщений о разрушениях также не поступало.