Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи
Эпицентр подземных толчков у побережья Фиджи располагался более чем в 330 километрах от города Лаутока
У берегов Фиджи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом написал RT.
Эпицентр подземных толчков располагался более чем в 330 километрах к юго-востоку от города Лаутока. Геологическая служба США уточнила, что очаг землетрясения залегал на 10-километровой глубине. По предварительной информации, никто не погиб. Сообщений о разрушениях также не поступало.