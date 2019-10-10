Землетрясение магнитудой 5 зафиксировали в Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Индонезии. Информацию передал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщил сайт RT.
Эпицентр подземных толчков располагался в 11 километрах к северо-востоку от Амбона. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.
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Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.
В конце сентября Индонезию также сотрясало землетрясение магнитудой 6,5. Очаг залегал на глубине восемь километров, а эпицентр землетрясения находился в 36,9 километра к юго-западу от Амбона.