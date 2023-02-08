Важное 08 февраля 2023, 10:07 Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали в Турции Сейсмологи зарегистрировали новое землетрясение в Турции магнитудой 4,6

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Сейсмологи 8 февраля заявили о новом землетрясении в Турции, его магнитуда составила 4,6. Об этом сообщил телеканал НТВ.

Крупное землетрясение в стране произошло утром 6 февраля. В результате него погибли более шести тысяч человек, еще свыше 37 тысяч пострадали. Спасатели до сих пор продолжают разбор завалов.

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Недавно стало известно, что спустя 36 часов после случившегося удалось вызволить из-под обломков годовалого мальчика, его зовут Али Арас. По предварительным данным, он не получил никаких травм.

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Россия сразу же после трагедии заявила, что готова помочь Турции. Туда 7 февраля уже прибыли более 100 сотрудников МЧС России. Глава ведомства Александр Куренков уточнил, что к вылету готовится вторая группа спасателей. Российские специалисты помогут турецким коллегам с ликвидацией последствий катаклизма.