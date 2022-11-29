29 ноября 2022, 12:31
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на побережье Греции
Ученые университета Афин зафиксировали подземные толки магнитудой в 4,6 в Греции. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на специалистов.
Отмечается, что землетрясение произошло рано утром в 06:32 (07:32 по московскому времени). По предварительной информации, от подземных толчков никто не пострадал.
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Очаг землетрясения был выявлен недалеко от столицы Греции - Афин, он расположился в 56 километрах северо-восточнее города на глубине около двух километров.
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Землетрясения
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