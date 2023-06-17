Мир 17 июня 2023, 08:36 Землетрясение магнитудой 4,4 произошло во Франции EMSC: на западе Франции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4 Unsplash

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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло 17 июня на западе Франции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 12 километрах к северу от коммуны Сюржер, где проживает около 5,8 тысячи человек.

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Спустя полчаса после первого землетрясения в этом же месте произошло второе — магнитудой 3,1 с очагом на глубине двух километров.

В мае землетрясение магнитудой 7,6 произошло на французской территории в Тихом океане, толчки были у берегов Новой Каледонии, где живут более 94 тысяч человек.

За несколько дней до этого колебания земной поверхности магнитудой 6,3 зафиксировали на побережье Японского моря. Угрозы цунами не было.