19 июня 2023, 18:08
Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на северо-востоке Турции
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в городе Эрзурум на северо-востоке Турции. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на данные местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Специалисты зафиксировали подземные толчки в понедельник днем в районе Ашкале. Очаг подземных толчков расположился на глубине более 12 километров.
Реклама
Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших при землетрясении нет.
Турция
Землетрясения
Реклама
Реклама