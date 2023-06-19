Мир 19 июня 2023, 18:08 Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на северо-востоке Турции

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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в городе Эрзурум на северо-востоке Турции. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на данные местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Специалисты зафиксировали подземные толчки в понедельник днем в районе Ашкале. Очаг подземных толчков расположился на глубине более 12 километров.

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Отмечается, что на данный момент информации о пострадавших при землетрясении нет.