Мир 05 мая 2023, 21:25 Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Бангладеш

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Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 на территории Бангладеш. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков располагался в семи километрах от города Нарсингди, в котором проживают более 280 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

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Отмечается, на данный момент никакой информации о пострадавших во время стихии не поступало.