Мир 15 июня 2023, 13:34 Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Китае

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Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировали в районе Цинпу в Шанхае в Китае. Об этом сообщила газета Shanghai Daily.

Отмечается, что очаг подземных толчков расположился на глубине восьми километров. Местные жители ощутили легкие толчки, во многих квартирах двигалась мебель.

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Как сообщило РИА ФАН, на данный момент информации о пострадавших при землетрясении не поступало. Самые мощные подземные толчки в Шанхае зафиксировали в 1624 году.