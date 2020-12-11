Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Грузии

По данным НСН, эпицентр располагался в 12 км к юго-западу от города Боржоми. Очаг залегал на глубине 13 км. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 10 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Его эпицентр находился в заливе Провал на Байкале, в Кабанском районе республики.