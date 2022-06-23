Землетрясение и наводнение унесли жизни 1,5 тысячи жителей Афганистана

Землетрясение в провинциях Пактика и Хост (Афганистан) унесло жизни около тысячи человек, сообщил телеканал Tolo News. По его же данным, по меньшей мере, 400 человек погибли в недавних наводнениях по всей стране.

По информации телеканала при землетрясении пострадали более 1,5 тысячи человек. При этом указывается, что может увеличиться число погибших.

Землетрясение магнитудой 6,1 в Афганистане зафиксировала Геологическая служба США. Эпицентр находился в 44 километрах к юго-западу от Хоста, уточнило РИА «Новости». В этом городе проживают свыше 96 тысяч человек.

При этом, как пишут «Известия» со ссылкой на телеканал Al Jazeera, на юго-востоке страны число погибших после землетрясения достигло 1,5 тысячи человек. Количество пострадавших, по данным телеканала, превысило две тысячи жителей страны.

Кроме того, телеканал Tolo News со ссылкой на министерство по устранению последствий стихийных бедствий сообщил, что по меньшей мере 400 человек погибли из-за наводнений и подтоплений в разных районах Афганистана.

Сильные дожди и наводнения, как отметил телеканал, затронули многие афганские провинции в последние несколько дней. Всех пострадавших при бедствии доставили в больницы, указано в сообщении.