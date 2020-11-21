«Зелю на палю!» Националисты устроили митинг перед больницей, где лечится Зеленский

Участвовавшие в автопробеге «От Майдана к Феофании» представители националистических организаций устроили митинг с файерами и дымовыми шашками перед киевской больницей «Феофания», где от коронавируса лечится президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает ТАСС, на акцию собралось около сотни человек. Они скандируют «Зеля геть!» и «Зелю на палю!». Националисты празднуют седьмую годовщину «евромайдана». Автомобили участников митинга украшены украинскими и американскими флагами. Собравшиеся требуют президента уйти со своего поста, угрожая ему импичментом, «третьим майданом» и обещая «вылечить».

Националисты требуют освободить соратников, обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и прекратить преследования участников противостояния в Донбассе.

«Мы верим, что Новый год встретим без Зеленского», — заявили участники митинга.

За происходящим наблюдает полиция. Пока столкновений с нею не было.

Ранее Зеленский заявил, что его предшественники использовали «евромайдан» в своих личных целях.