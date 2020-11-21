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    21 ноября 2020, 21:41

    «Зелю на палю!» Националисты устроили митинг перед больницей, где лечится Зеленский

    Анастасия Кукова

    Участвовавшие в автопробеге «От Майдана к Феофании» представители националистических организаций устроили митинг с файерами и дымовыми шашками перед киевской больницей «Феофания», где от коронавируса лечится президент Украины Владимир Зеленский.
    «Зелю на палю!» Националисты устроили митинг перед больницей, где лечится Зеленский

    Как сообщает ТАСС, на акцию собралось около сотни человек. Они скандируют «Зеля геть!» и «Зелю на палю!». Националисты празднуют седьмую годовщину «евромайдана». Автомобили участников митинга украшены украинскими и американскими флагами. Собравшиеся требуют президента уйти со своего поста, угрожая ему импичментом, «третьим майданом» и обещая «вылечить».

    Националисты требуют освободить соратников, обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета и прекратить преследования участников противостояния в Донбассе.

    «Мы верим, что Новый год встретим без Зеленского», — заявили участники митинга.

    За происходящим наблюдает полиция. Пока столкновений с нею не было.

    Ранее Зеленский заявил, что его предшественники использовали «евромайдан» в своих личных целях.