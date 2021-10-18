«Зеленые» призвали власти Германии провести переговоры с Россией по газу

Действующее правительство Германии призвали обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке в Европе. С таким предложением выступил сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые» Роберт Хабек.

«Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа», — заявил Хабек в эфире телеканала ARD. По его оценке, газовые хранилища в Германии не полностью заполнены, в то время как спрос высок.

«Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось», — уверен сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«зеленые».

С точки зрения «зеленых», как подчеркнул Хабек, проект «Северный поток — 2» пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями.

В Германии несколько дней назад заявили, что Россия не нарушала контрактов на поставки газа в Европу. Немецкое правительство официально отвергло подобные утверждения. Кабмин ФРГ указал на отсутствие у правительства сведений о срывах контрактных обязательств российской стороной. Запрос посылал глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Ответ пришел еще 11 октября.