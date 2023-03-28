Мир 28 марта 2023, 00:18 Зеленскому запретили брать шоколад из рук британского телеведущего Команда Зеленского запретила телеведущему Гриллсу угощать президента Украины шоколадом Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Команда президента Украины Владимира Зеленского запретила ему брать шоколад у британского телеведущего Эдварда Майкла Гриллса. Это решение связали с опасением, что лидер страны может стать жертвой отравления, сообщило издание The Telegraph.

Nелеведущий и эксперт по выживанию Гриллс приехал на Украину, чтобы снять документальный фильм. Во время встречи с Зеленским он предложил ему кусочек шоколада, однако украинский лидер отказался. Команда украинского президента выразила негодование по поводу этого случая.

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«Они отказали в предложении на случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского», — пояснило издание.

По словам телеведущего, он относится к этому с пониманием.

Ранее журналист британской газеты The Sunday Times побывал в бункере президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, внутри комплекса охране запретили включать свет. Большая часть команды украинского лидера очень редко поднимается на поверхность. Сам же президент Украины спускался в бункер за последний месяц только один раз.