Мир 10 января 2024, 02:25 Зеленскому в Киеве указали на ошибку в «выклянчивании» денег у США Политтехнолог Небоженко: Зеленский неправильно просит деньги у США РИА «Новости»

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Офис президента Украины Владимира Зеленского ошибочно пытается выпросить деньги у США при помощи пиар-акций. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Politeka высказал директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

«Украина должна здесь прилагать не пиар-усилия, как до этого делал Офис, когда приезжали в Соединенные Штаты и говорили: „Если вы не дадите нам деньги, то мир завтра рухнет“», — заявил политтехнолог.

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Небоженко считает, что украинское правительство ошибочно полагает, что их запросы уникальны. Между тем в Вашингтон регулярно приезжают главы государств просить деньги, поэтому просьбы Зеленского не кажутся американцам чем-то исключительным.

Белый дом несколько часов обсуждал с руководителями оборонных компаний возможное выделение дополнительной помощи Украине. Речь шла, в том числе, и о военных технологиях, которые помогут ВСУ.