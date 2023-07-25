Мир 25 июля 2023, 01:57 Зеленскому указали в США на бедственное положение ВСУ на передовой Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский очень зол из-за огромных потерь ВСУ Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Читать 360tv в

Слабый боевой дух и слишком большие потери в рядах ВСУ приводят главу Украины Владимира Зеленского в ярость. Об этом в интервью каналу London Real на YouTube заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, украинские силы в панике, и откровенно говоря, на грани распада. Боевой дух там низок как никогда. <…> Зеленский обескуражен», — сказал он.

Реклама

Военный добавил, что украинская армия несет «чудовищные потери». Именно это является причиной разочарования и злости, которые видны на лице украинского лидера, считает Макгрегор. Сейчас Украина существует только на дотации от США. Он призвал закончить это и как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Ранее американская газета The New York Times заявила, что ВСУ потеряли десятки тысяч солдат после начала спецоперации России. Сейчас ряды армии все чаще пополняют или немолодые солдаты, или менее обученные, добавили авторы статьи.