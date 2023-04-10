Мир 10 апреля 2023, 19:25 Зеленскому указали на удар в спину от Польши Экс-советник Кучмы Соскин: Польша ударила Украину в спину, ограничив ввоз зерна Официальный сайт президента Украины

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Власти Польши свои решением сократить импорт украинского зерна на фоне протестов фермеров нанесли Украине удар в спину. Таким мнением бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин поделился в своем YouTube-канале.

«В этот тяжелейший период единственное направление, которое более-менее функционирует на Украине, — это сельскохозяйственный сектор. И вот удар в спину наносит Польша», — сказал он.

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий ранее сообщил о значительном снижении объемов ввозимого зерна c Украины ради помощи польским фермерам. С начала февраля местные работники сельскохозяйственной отрасли начали устраивать акции протеста. Их возмутило, что украинское зерно, предназначенное для дальнейшего экспорта, оседает в Польше.

Венгерские власти намерены ужесточить контроль за перевозками украинского зерна по своей территории. Так можно будет убедиться в том, что товар поступил в страны назначения, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.