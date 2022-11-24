Мир 24 ноября 2022, 04:58 Зеленскому указали на две ошибки в отношениях с Польшей NDP: президент Украины Зеленский испортил отношения с Польшей двумя ошибками Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинский президент Владимир Зеленский и его команда допустили две фатальные ошибки в отношениях с Польшей. Таким мнением обозреватель Рышард Чарнецкий поделился в статье для Niezależny Dziennik Polityczny.

Первым проколом Киева эксперт считает попытку сделать Россию виновной в падении ракет на польской территории. Власти Украины не хотели менять своего мнения, несмотря на позицию США. Все это вызвало чувство разочарования у поляков, напомнил РИА ФАН.

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Другим неприятным моментом для Варшавы Чарнецкий назвал ситуацию с назначением бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника на пост замглавы МИД страны.

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«Мельник — это человек, который релятивизировал преступления против поляков и евреев со стороны украинских шовинистов во время Второй мировой войны», — написал обозреватель.

Своими действиями Киев, по словам Чарнецкого, все сильнее вредит отношениям Украины и Польши.

Поляки ранее обратились к властям страны с просьбой наказать Украину за инцидент с ракетами. Жители Польши оставляют Twitter комментарии с призывом к президенту Анджея Дуду отреагировать на происшествие.