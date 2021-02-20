Украинский депутат предрек Зеленскому тюрьму

После потери неприкосновенности президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за решеткой из-за санкций против населения страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности», — сказал депутат в совместном эфире каналов NewsOne, ZIK и «112 Украина».

По словам Кузьмина, объявление ограничительных мер похожи на превышение полномочий. Он отметил, что все, кто попал в санкционный список, могут пойти в суд. При этом суд встанет на их сторону. Депутат подчеркнул, что после этого Зеленскому придется извиниться и отменить принятое решение.

Ранее СНБО Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Также в список попали 19 юрлиц и семь граждан Украины. Ограничения будут действовать в течение трех лет.