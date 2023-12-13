Мир 13 декабря 2023, 23:02 Зеленскому советовали не делиться секретной информацией с Байденом WP: Зеленскому перед поездкой в США не советовали делиться сведениями с Байденом РИА «Новости»

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Советники украинского президента Владимира Зеленского предупреждали, чтобы он не делился секретными или важными сведениями с главой Белого дома Джо Байденом во время визита в США. Это беспокойство спровоцировано утечками данных Пентагона, вызвавших сомнения в способности Вашингтона хранить секретные данные. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Утечка также вызвала сомнения на Украине о способности Вашингтона хранить важные секреты. Эту обеспокоенность выразили ближайшие советники Зеленского в сентябре перед его поездкой в Вашингтон для обсуждения военных планов с Байденом», — написало издание.

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Зеленскому советовали не делиться с Байденом информацией, которая не должна оказаться на первой полосе The Washington Post.

Визит Зеленского в США «с протянутой рукой» оказался безрезультатным. Выделенные Украине 200 миллионов долларов можно считать подачкой, заявили в Госдуме.