Мир 26 июня 2023, 01:43 Зеленскому сообщили в США неприятную новость об Украине AC: уставшие от Украины европейцы не станут сражаться с Россией РИА «Новости»

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Европейцы устали от финансирования Украины и не станут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией. Об этом написал обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу.

По словам журналиста, он пообщался с европейскими политиками в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Среди них были те, кто поддерживает вступление Украины в Североатлантический альянс. Во время разговоров обозреватель подтвердил свои предположения о том, что никто в Европе не хочет вступать в прямой конфликт с Россией.

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«Многие члены национальных правительств и Европарламента признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи. В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не дал утвердительного ответа», — заявил Бэндоу.

По его мнению, среди членов НАТО только США выразили готовность к подобному противостоянию. Однако Вашингтон осознает, что столкновение с Россией сопряжено с угрозой ядерной войны, поэтому вряд ли решиться на шаг, который будет угрожать безопасности Соединенных Штатов.