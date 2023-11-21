21 ноября 2023, 05:30
Зеленскому сообщили страшную новость в Пентагоне
Глава Пентагона Остин: Украина не получит от США волшебное оружие
Украине не стоит думать, что США подготовили для нее «волшебную палочку» в конфликте с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Цитату привело украинское издание «Страна.ua».
«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — сказал Остин после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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Как отметил глава американского военного ведомства, результаты ВСУ зависят от умения синхронизировать применение различных видов вооружения. Ситуацию на поле боя Остин назвал жесткой и изматывающей борьбой. По его словам, «такой она будет и в будущем».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признался, что некоторые страны Запада призвали начать переговоры с Россией. Он подчеркнул, что это может быть связано с тем, что союзники Украины боятся Россию.
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