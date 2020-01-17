Зеленскому снова предложили вернуть доступ к российским сайтам

Запрещенные на Украине российские интернет-ресурсы могут возобновить свою работу. Доступ к сайтам, среди которых «Яндекс», «Вконтакте» и Mail.ru, потребовали восстановить.

Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте украинского президента. Чтобы ее рассмотрел Владимир Зеленский, необходимо набрать 25 тысяч голосов.

«Многие из этих интернет ресурсов очень нужны для большинства украинцев», — указано в тексте обращения.

Автор петиции заметил, что речь идет о информационно-развлекательных сайтах, которые «не наносят никакого вреда украинским людям и Украине в целом». Блокировку таких ресурсов он счел нецелесообразной.

В 2017 году Киев ввел санкции против ведущих российских интернет-компаний. Доступ к ним для украинцев закрыт, и легально пользоваться указанными и другими сайтами жители страны не могут.

Похожую петицию украинцы уже подавали летом. В ней говорилось, что запрет на использование российских и других сайтов, а также социальных сетей ограничивает свободу человека. Составители документа обратили внимание на тот факт, что на территории России живут родственники многих граждан Украины.