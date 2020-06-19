Зеленскому разрешили не платить штраф за нарушение карантина

Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Он должен был понести административное наказание за нарушение карантина.

Такое решение было принято в связи с обращением в Верховный суд. Там должны разъяснить норму Конституции о неприкосновенности главы государства. Такое заявление сделал судья Андрей Мисинкевич, сообщил ТАСС.

Зеленский в компании руководителя своего офиса Андрея Ермака и другими подчиненными 3 июня пришел в одно из кафе в Хмельницком. Тем самым президент нарушил действующий на Украине из-за коронавируса карантин.

После этого Национальная полиции Украины составила протокол об административном нарушении и направила его в суд. Стражи порядка пояснили, что протокол составлен из-за того, что владелец заведения вопреки запрету открыл его.

В стране за нарушение ограничительной меры полагается штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Это приблизительно 44-88 тысяч рублей. Зеленский не стал отрицать, что нарушил правила. Он заявил, что готов оплатить штраф.

На Украине сложилась непростая ситуация с COVID-19. Вирус там диагностировали у более 34 тысяч человек. Среди заразившихся — жена украинского лидера, Елена Зеленская. С двухсторонней пневмонией она попала в больницу.