Мир 24 декабря 2023, 18:21 Зеленскому рассказали о новых границах Украины Джонсон: Украина потеряет Одессу и большую часть западных территорий Yuri Gripas / Global Look Press

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Украина потеряет огромную часть территории, которую захотят себе вернуть Румыния, Венгрия и Польша. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue works рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Мне кажется, что Одесса вернется в состав России уже в 2024 году. Также возможно, что исторически венгерские территории отойду к Венгрии, часть — к Румынии, а остальное — к Польше. Для Украины это плохие новости», — сообщил он.

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По мнению Джонсона, для Украины нет перспектив светлого будущего.

«Зеленскому постоянно докладывают, что ВСУ испытывают снарядный голод и терпят поражения», — добавил бывший сотрудник ЦРУ.

Немецкий журналист Юлиан Репке сообщал, что бойцы ВСУ вместо защищенного военного транспорта начали использовать старые гражданские машины. По его словам, это связано с нестабильными поставками техники и дефицитом запчастей для иностранных бронемашин.