24 декабря 2023, 18:21
Зеленскому рассказали о новых границах Украины
Джонсон: Украина потеряет Одессу и большую часть западных территорий
Украина потеряет огромную часть территории, которую захотят себе вернуть Румыния, Венгрия и Польша. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue works рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Мне кажется, что Одесса вернется в состав России уже в 2024 году. Также возможно, что исторически венгерские территории отойду к Венгрии, часть — к Румынии, а остальное — к Польше. Для Украины это плохие новости», — сообщил он.
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По мнению Джонсона, для Украины нет перспектив светлого будущего.
«Зеленскому постоянно докладывают, что ВСУ испытывают снарядный голод и терпят поражения», — добавил бывший сотрудник ЦРУ.
Немецкий журналист Юлиан Репке сообщал, что бойцы ВСУ вместо защищенного военного транспорта начали использовать старые гражданские машины. По его словам, это связано с нестабильными поставками техники и дефицитом запчастей для иностранных бронемашин.
Владимир Зеленский
Венгрия
Россия
Украина
Польша
Румыния
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