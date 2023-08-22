Мир 22 августа 2023, 00:52 Зеленскому рассказали, чем обернется отказ от переговоров с Россией Экс-разведчик Риттер: запрет переговоров с РФ приведет к потрясениям в Киеве РИА «Новости»

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Закон президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией приведет к ликвидации действующей власти в стране. Об этом в эфире YouTube-канала журналиста Гарланда Никсона рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Если они не захотят видеть Россию за столом переговоров, украинская армия будет полностью уничтожена. В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство Зеленского», — заявил американский военный.

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Мир на условиях Киева невозможен, отметил Риттер, украинская армия на поле боя находится в невыгодном положении. Соглашение может быть достигнуто только при полном удовлетворении требований России, подчеркнул экс-разведчик США.

Риттер увидел два варианта развития событий на Украине. Огромные потери ВСУ в контрнаступлении свидетельствуют, что страна капитулирует или падет.