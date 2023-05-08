Мир 08 мая 2023, 18:32 Зеленскому припомнили невыполненное обещание о выплатах военным Депутат Рады Бригинец обвинил Зеленского в невыплате ВСУ обещанных год назад денег Ministry of Defense of Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский в начале боевых действий на Украине пообещал выплаты солдатам ВСУ. Но этих средств армия так и не получила. Такое заявление сделал народный депутат Верховной рады предыдущих созывов Александр Бригинец в эфире местного телеканала «Прямой».

«Зеленский 27 февраля лично заявил, что каждый военный должен получать не меньше ста тысяч гривен, пока не закончится конфликт. <…> А сегодня президент молчит об этом», — рассказал он.

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Бригинец напомнил, что кабинет министров тогда поддержал решение главы государства.

По мнению депутата, украинские власти уже сочли данную инициативу поспешной. Сам Зеленский ни разу не вернулся к своей необдуманной инициативе. Бригинец подчеркнул, что его больше всего впечатляет полное отсутствие комментариев украинского лидера по данному вопросу.

Ранее Зеленского высмеяли за очередное обращение к нации. Пользователи Сети сочли его анонс важных для страны событий в мае и июне нелогичным.