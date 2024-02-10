Мир 10 февраля 2024, 08:07 Зеленскому прикажут сражаться ради предвыборной кампании Байдена Бизнесмен Дотком: Зеленского заставят продолжать конфликт до выборов в США Ministry of Defense of Ukraine

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Американский лидер Джо Байден заставит президента Украины Владимира Зеленского продолжать конфликт до выборов в США в ноябре. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

По его словам, в США Россию уже считают победителем конфликта на Украине.

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«Капитуляция — это формальность. Но он (Байден — прим. ред.) хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США», — указал бизнесмен.

Предприниматель сообщил, что США планируют направить Украине 60 миллиардов долларов только для того, чтобы Байден переизбрался на следующий срок. Он рекомендовал республиканцам не согласовывать пакет помощи ВСУ, чтобы спасти жизни украинцев.

«Еще тысячи солдат должны умереть ради [предвыборной] кампании Байдена?» — задался вопросом Дотком.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что США пытаются продлить конфликт на Украине с помощью финансирования. Он отметил, что ВСУ не смогут одержать победу, несмотря на помощь со стороны Запада.