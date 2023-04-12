Мир 12 апреля 2023, 02:56 Зеленскому пригрозили отставкой из-за лжи о потерях ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому грозит отставка из-за информации о потерях ВСУ РИА «Новости»

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется уйти в отставку из-за лжи о потерях ВСУ. В эфире своего YouTube-канала политик отметил, что руководство страны скрывает информацию о реальных потерях ВСУ при том, что на деле складывается критическая ситуация.

По словам Соскина, текущая ситуация приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов украинцев, к разрушению государства и его единства, целостности и суверенитета.

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«Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку. Третьего не дано, времени совсем мало осталось», — заключил политик.

Он напомнил, что украинских мужчин хватают прямо на улице для отправки на передовую без всякого прохождения нужной подготовки. Этим Киев буквально узурпировал власть, совершая антиконституционные действия. Украинский президент допустил ошибки по многим направлениям, уверен Соскин. Это относится как к военной, так и международной повестке.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом документ по увеличению расходов на оборону в сумме 14,5 миллиарда долларов. Из этих средств около 10 миллиардов долларов предусмотрено для Минобороны, еще 2,6 миллиарда — для МВД.