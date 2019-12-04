  • Зеленскому пригрозили новым Майданом из-за переговоров в «нормандском формате»

    04 декабря 2019, 22:37

    Ирина Нагайникова

    Слушатели украинского радио «НВ» потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирного решения проблем. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Зеленскому пригрозили новым Майданом из-за переговоров в «нормандском формате»

    По словам дозвонившегося в эфир жителя Днепра, Зеленский хочет «обменять украинский суверенитет и независимость на освобожденных пленных, на унитазы от кораблей, на дешевый газ».

    Названы основные тезисы Зеленского на встрече «нормандской четверки»

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    «Мы не приемлем капитуляцию. У нас 250 тысяч человек прошло фронт. Он шутит с огнем», — заявил мужчина и пообещал, что уже 8 декабря в центре Киева начнется новый Майдан.

    Радиослушатель из Черновицкой области отметил, что необходимо принять войну и не идти на поводу у политиков других стран.

    «Просто есть война. В Израиле она идет 70 лет… Не нужно идти на крючок», — призвал украинец.

    Напомним, что саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет в Париже 9 декабря.