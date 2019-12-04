Зеленскому пригрозили новым Майданом из-за переговоров в «нормандском формате»
Слушатели украинского радио «НВ» потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирного решения проблем. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам дозвонившегося в эфир жителя Днепра, Зеленский хочет «обменять украинский суверенитет и независимость на освобожденных пленных, на унитазы от кораблей, на дешевый газ».
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«Мы не приемлем капитуляцию. У нас 250 тысяч человек прошло фронт. Он шутит с огнем», — заявил мужчина и пообещал, что уже 8 декабря в центре Киева начнется новый Майдан.
Радиослушатель из Черновицкой области отметил, что необходимо принять войну и не идти на поводу у политиков других стран.
«Просто есть война. В Израиле она идет 70 лет… Не нужно идти на крючок», — призвал украинец.
Напомним, что саммит лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет в Париже 9 декабря.