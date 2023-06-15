Мир 15 июня 2023, 22:21 Зеленскому пригрозили импичментом после «бездарного и тупого наступления» ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин потребовал импичмента Зеленского из-за «тупого» наступления ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

После неудачной попытки контрнаступления украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти с должности президента. Об этом сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Абсолютно бездарное и тупое наступление. Кто его планировал? За это надо отвечать. Это ты виноват, Зеленский», — сказал Соскин.

Реклама

Бывший советник уверен, что вина нынешнего украинского лидера заключается в сосредоточении власти, которую он заключил в своих руках. Из-за ошибок политика ему должен грозить импичмент.

Одна из причин провала контрнаступления ВСУ — это плохая подготовка. Во время организации миссии допустили непростительные ошибки, которые привели к хаосу в украинской армии.

«Зеленский виноват в том, что погибли и ранены сотни или тысячи украинцев в результате этой идиотской операции», — сказал Соскин.

В том числе эксперт напомнил, что ВСУ даже не прорвали российскую линию обороны, но уже понесли огромные потери.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что с начала контрнаступления Украина лишилась 25-30% поставленной Западом военной техники. По словам лидера РФ, структура потерь ВСУ неблагоприятная и скоро достигнет катастрофических значений.