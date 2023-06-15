15 июня 2023, 22:21
Зеленскому пригрозили импичментом после «бездарного и тупого наступления» ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин потребовал импичмента Зеленского из-за «тупого» наступления ВСУ
После неудачной попытки контрнаступления украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти с должности президента. Об этом сообщил экс-советник Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Абсолютно бездарное и тупое наступление. Кто его планировал? За это надо отвечать. Это ты виноват, Зеленский», — сказал Соскин.
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Бывший советник уверен, что вина нынешнего украинского лидера заключается в сосредоточении власти, которую он заключил в своих руках. Из-за ошибок политика ему должен грозить импичмент.
Одна из причин провала контрнаступления ВСУ — это плохая подготовка. Во время организации миссии допустили непростительные ошибки, которые привели к хаосу в украинской армии.
«Зеленский виноват в том, что погибли и ранены сотни или тысячи украинцев в результате этой идиотской операции», — сказал Соскин.
В том числе эксперт напомнил, что ВСУ даже не прорвали российскую линию обороны, но уже понесли огромные потери.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что с начала контрнаступления Украина лишилась 25-30% поставленной Западом военной техники. По словам лидера РФ, структура потерь ВСУ неблагоприятная и скоро достигнет катастрофических значений.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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