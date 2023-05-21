Мир 21 мая 2023, 19:57 Зеленскому придется признать новые границы Украины — СМИ 19fortyfive: США должны заставить Зеленского признать потерю Крыма и Донбасса Flickr

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Соединенные Штаты должны заставить киевские власти признать новые границы Украины без Крыма и Донбасса для урегулирования конфликта. Таким мнением обозреватель Брэндон Вайхерт поделился в статье для 19FortyFive.

«Нужно заставить все стороны приехать на мирную конференцию и достичь урегулирования путем переговоров, по которым Восточная Украина и Крым останутся у России», — написал он.

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По его словам, украинские власти не имеют необходимых ресурсов для успешного наступления, даже с учетом поставок из США. Жители Донбасса и Крыма всегда хотели быть частью России, на их желание повлияла культурная и языковая близость, резюмировал Вайхерт.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что американские власти не против нанесения ВСУ ударов по Крыму. По его словам, в Штатах полуостров рассматривают как «украинскую территорию».

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта нужно вести только с США, а не с украинскими властями.