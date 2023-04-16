Мир 16 апреля 2023, 12:24 Зеленскому предсказали смерть от рук украинцев во время бунта Экс-офицер Риттер спрогнозировал смерть Зеленского от рук восставших украинцев Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский погибнет в ходе восстания, которое поднимут недовольные им жители страны. С таким прогнозом выступил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью каналу Redacted на YouTube.

Риттер добавил, что гуманисты, вероятно, хотели бы, чтобы Зеленского вместе с семьей посадили на самолет и отправили в изгнание, чтобы они жили вполне комфортно, но под гнетом мирового осуждения за то, что сделали с народом Украины.

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«Но если рассуждать реалистично, то он умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него», — подчеркнул бывший офицер.

По мнению военного, жители Украины поднимут бунт против Зеленского, так как президент республики стал олицетворением краха украинского общества. И дело тут не только в неудачах ВСУ, но и в том, что миллионы мирных жителей покинули свои дома, добавил Риттер.