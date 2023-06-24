Мир 24 июня 2023, 03:12 Зеленскому предсказали признание поражения Украины из-за провала наступления Экс-офицер разведки США Риттер: Зеленскому придется признать поражение из-за провала ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Провал контрнаступления ВСУ заставит президента Украины Владимира Зеленского признать поражение. Таким прогнозом поделился отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Если приехать в Вильнюс в день саммита НАТО, имея при этом на руках погибших украинцев, уничтоженную технику, сдавшихся в плен солдат <…>, то фальшивкой уже не отделаешься: придется признавать, что проиграл», — заявил он.

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По его словам, Зеленский всячески пытался создать видимость больших успехов ВСУ в глаза НАТО в преддверии саммита военного блока, на котором будут обсуждать украинский вопрос. Украинский лидер принимал решение о начале контрнаступления ВСУ, опираясь на политические соображения, отметил Риттер.

В итоге, Зеленский не смог реализовать тот военный сценарий, который был выгоден Североатлантическому альянсу. При этом разведчик пояснил, что проигравшей будет не только Украина, но и НАТО, и Европа.

Советник украинского лидера Михаил Подоляк ранее заявил, что пока Украина уговаривала Запад дать ему оружие, Россия успела выстроить оборону.