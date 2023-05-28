Мир 28 мая 2023, 12:54 Зеленскому предсказали борьбу за власть с Залужным Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ждет борьба за власть с Залужным Официальный сайт президента Украины

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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому в обозримом будущем предстоит противостояние за власть с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. С таким прогнозом на своем YouTube-канале выступил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Все равно Зеленский и Залужный выйдут на противостояние. Либо военное, либо политическое. Такое встречается весьма часто, классика жанра», — сказал он.

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Соскин отметил, что украинскому президенту предстоит пережить сценарий многих уже прошедших переворотов XX века, при котором главком армии «убирает» лидера государства во время конфликта.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что офис Зеленского организовал слежку за действиями Залужного, увидев в нем политического соперника для нынешнего президента.

Украинский политик Владимир Олейник заявлял «360», что отсутствие Залужного у руля ВСУ в связи с черепно-мозговой травмой играет на руку Зеленскому.