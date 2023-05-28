28 мая 2023, 12:54
Зеленскому предсказали борьбу за власть с Залужным
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского ждет борьба за власть с Залужным
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому в обозримом будущем предстоит противостояние за власть с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. С таким прогнозом на своем YouTube-канале выступил бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Все равно Зеленский и Залужный выйдут на противостояние. Либо военное, либо политическое. Такое встречается весьма часто, классика жанра», — сказал он.
Реклама
Соскин отметил, что украинскому президенту предстоит пережить сценарий многих уже прошедших переворотов XX века, при котором главком армии «убирает» лидера государства во время конфликта.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что офис Зеленского организовал слежку за действиями Залужного, увидев в нем политического соперника для нынешнего президента.
Украинский политик Владимир Олейник заявлял «360», что отсутствие Залужного у руля ВСУ в связи с черепно-мозговой травмой играет на руку Зеленскому.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама