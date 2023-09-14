Мир 14 сентября 2023, 15:37 Зеленскому предрекли встречу с российским дипломатом Politico: в ООН Зеленский может появиться за одним столом с представителем РФ Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский может посетить заседание Совета Безопасности ООН и оказаться за одним столом с представителем России. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на украинских дипломатов.

Глава Украины рассчитывает заручиться поддержкой других стран во время выступления на Генассамблее ООН. Он также планирует встретиться с некоторыми зарубежными лидерами.

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«Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России», — указали дипломаты.

В Нью-Йорке украинский лидер еще раз представит свой «мирный план», а также поднимет вопрос продовольственного кризиса.

Неделю высокого уровня Генассамблеи ООН запланировали с 19 по 26 сентября.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ООН «фиктивной организацией». Он заявлял, что власти республики не ждут изменения позиции Организации Объединенных Наций по Украине.