Мир 16 апреля 2023, 23:16 Зеленскому предрекли «ужасные дни» из-за разоблачения хищений Французский политик Филиппо: для Зеленского наступают ужасные дни из-за хищения миллионов РИА «Новости»

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Французский политик Флориан Филиппо предрек украинскому президенту Владимиру Зеленскому сложные времена из-за хищения 400 миллионов долларов гуманитарной помощи. Европарламентарий написал в Twitter, что сейчас для украинского лидера наступило не лучшее время.

Речь идет об отказе Польши и Венгрии импортировать украинские продукты и зерно и о сообщениях о присвоении Зеленским крупной суммы, выделенной Украине США в рамках помощи.

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«Ужасный день для Зеленского! Хищение 400 миллионов долларов, взятых из международной помощи, которое он организовал со своим окружением, было раскрыто! А сегодня Венгрия, подражая Польше, запрещает импорт украинского зерна», — резюмировал Филиппо.

О хищении Зеленским денег, выделенных Киеву для закупки дизельного топлива западными партнерами, заявил ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Ранее политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов посчитал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал себе приговор пасхальным обращением. Украинский лидер вместо рассуждений о важной роли церкви в обществе пустился в разговоры о Крыме и Донбассе.