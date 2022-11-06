Зеленскому предрекли устранение, как только Байден перестанет в нем нуждаться | 360°

Мир 06 ноября 2022, 21:38 Зеленскому предрекли устранение, как только Байден перестанет в нем нуждаться Французский политик Филиппо: Байден устранит Зеленского, когда перестанет в нем нуждаться ПрезидентУкраины Владимир Зеленский / РИА "Новости"

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Президент США Джо Байден избавится от марионеточного правительства на Украине и уберет лидера страны Владимра Зеленского, когда перестанет в нем нуждаться. Такое мнение в Twitter высказал французский политик Флориан Филиппо.

«Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут ее!» — написал француз.

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Поводом для высказывания стала публикация в газете The Washington Post, которая сообщила, что американская администрация в частном порядке просит власти Украины «показать готовность к переговорам» с Россией для поддержания реноме Зеленского у международных партнеров. По информации источников издания, Запад «устал от Украины», а антироссийские санкции нанесли вред всей мировой экономике.

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Ранее Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны.