Мир 15 сентября 2023, 19:15 Зеленскому предрекли тяжелую расплату за потери ВСУ Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленского уничтожат после потерь ВСУ Официальный сайт Президента Украины

Читать 360tv в

Украинцы сметут действующего президента страны Владимира Зеленского и все правительство после раскрытия данных о количестве погибших военных в ходе боевых действий. Такой прогноз в эфире своего YouTube-канала сделал сделал экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он пояснил, что с потерями родных и близких, которые ушли служить в ВСУ, сталкиваются многие украинцы. Но когда станут известны общие данные по потерям, действующая власть столкнется с народным гневом.

Реклама

«Это будет уничтожение и „Слуг народа“, и нынешней верхушки, ну и Зеленского», — заявил Соскин.

Бывший советник Кучмы подчеркнул, что руководству страны необходимо заявить о потерях уже сейчас, а не преследовать людей за инакомыслие и несогласие с действующей политикой. Соскин подчеркнул, что все прекрасно понимают: ситуация на фронте очень сложная.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли 71,5 тысячи человек, но при этом никаких успехов не добились. Глава государства подчеркнул, что пока ВСУ продолжают атаки, Россия не может выступить инициатором переговоров, потому что вынуждена держать оборону.