Мир 28 февраля 2024, 10:07 Зеленскому предрекли расплату за преступления Посол Мирошник: киевский режим окажется перед судом Global Look Press

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Власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский, окажутся перед судом, поскольку Запад не сможет бесконечно их защищать. Такое мнение выразил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Его слова привело РИА «Новости».

Мирошник предсказал, что в ближайшие годы отношение к Зеленскому сильно изменится. Даже сейчас видно, что это происходит.

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«Геополитические интересы США и ЕС в отношении этого режима поменяются, и желающих его спасать, прятать станет гораздо меньше», — пояснил он.

По мнению дипломата, на Западе люди прагматичны, они не делают ставки на проигрышные проекты. С учетом того, что Украина стала получать помощь с большими перебоями, видно «брожение в элитах», резюмировал Мирошник.

Ранее он заявил, что в МИД считают целесообразным признание ВСУ и СБУ террористическими организациями.