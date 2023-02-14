Мир 14 февраля 2023, 16:29 Зеленскому предрекли проблемы на Западе после потери Артемовска WSJ: потеря Артемовска может подорвать доверие к президенту Украины Зеленскому в Европе Официальный сайт Президента Украины

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Доверие к президенту Владимиру Зеленскому может упасть, если Вооруженные силы Украины понесут серьезные потери в Артемовске и не отстоят город. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

«Сражение за город дорого обходится Киеву, это может подорвать доверие к администрации президента как внутри страны, так и на международной арене», — отметили в материале.

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Автор статьи отметил, что переход Артемовска под контроль российской армии придаст новый импульс России при проведении боевых действий.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что перспектив добровольного выхода украинских военных из Артемовска местные власти не видят. По его словам, российские подразделения преодолевают колоссальные трудности ради укрепления позиций в городе.

Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» заявил, что запрет на въезд гражданским лицам в Артемовск со стороны киевского режима говорит о том, что ВСУ готовятся к побегу. Власти Украины признают тяжелое положение в городе и попытаются спасти от «мясорубки» свои самые подготовленные подразделения.