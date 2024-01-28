Мир 28 января 2024, 05:26 Зеленскому предрекли потерю власти из-за партий Тимошенко и Порошенко Соскин заявил, что Зеленский потеряет власть из-за ухода фракций из Рады РИА «Новости»

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Сторонники оппозиции могут добиться «умерщвления» парламента для ослабления власти нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Зеленский не хочет прекращать огонь и делать это перемирие временным до конца 2024 года, чтобы провести по конституции выборы и отменить военное положение. Тогда что остается делать? Это недееспособность парламента», — сказал он.

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Соскин отметил, что Верховную раду могут сразу покинуть ряд крупнейших фракций: «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко и связанный с олигархом Игорем Коломойским блок «За будущее».

Это сделало бы законодательный орган неспособным к деятельности из-за отсутствия кворума. Правительству нужно будет отменить военное положение в государстве и провести «народное вече».

Ранее американский политолог Гордон Хан заявил, что Владимира Зеленского свергнут с поста из-за отказа от переговоров с Россией. Политолог привел в пример аудиозапись, которая появилась в Интернете в ноябре прошлого года. На ней экс-президент Украины Петр Порошенко говорил с олигархом Ринатом Ахметовым. Они обсуждали госпереворот и смещение действующего лидера с поста. Как отмечал Порошенко на записи, украинские военные его поддержали.