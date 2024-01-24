Мир 24 января 2024, 05:38 Зеленскому предрекли потерю Харькова после его жалобы на удар России РИА «Новости»

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Читатели соцсети X возмутились очередным обращением украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он пожаловался на удары России. Пользователи напомнили ему о событиях в Донецке и предупредили о возможных последствиях.

«Разве не вы нанесли удар по гражданскому рынку в Донецке?» — заявил один из читателей.

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«Сколько пройдет времени, прежде чем Украина потеряет и Харьков?» — написал другой пользователь.

«Русские победят. Западной помощи недостаточно», — поделился мнением третий.

Еще несколько человек призвали Зеленского перестать болтать и поскорее сесть за стол переговоров.

Накануне, 23 января, в Минобороны сообщили, что российские военные ударили по объектам военно-промышленного комплекса Украины, где производили ракеты и комплектующие к ним. В ведомстве отметили, что цель удара ВС РФ достигли.