24 января 2024, 05:38
Зеленскому предрекли потерю Харькова после его жалобы на удар России
Читатели соцсети X возмутились очередным обращением украинского лидера Владимира Зеленского, в котором он пожаловался на удары России. Пользователи напомнили ему о событиях в Донецке и предупредили о возможных последствиях.
«Разве не вы нанесли удар по гражданскому рынку в Донецке?» — заявил один из читателей.
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«Сколько пройдет времени, прежде чем Украина потеряет и Харьков?» — написал другой пользователь.
«Русские победят. Западной помощи недостаточно», — поделился мнением третий.
Еще несколько человек призвали Зеленского перестать болтать и поскорее сесть за стол переговоров.
Накануне, 23 января, в Минобороны сообщили, что российские военные ударили по объектам военно-промышленного комплекса Украины, где производили ракеты и комплектующие к ним. В ведомстве отметили, что цель удара ВС РФ достигли.
Владимир Зеленский
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Переговоры
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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