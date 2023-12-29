29 декабря 2023, 02:38
Зеленскому предрекли полное фиаско из-за Залужного
Французский политик Филиппо: Залужный ведет открытую войну против Зеленского
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ведет открытую войну против украинского президента Владимира Зеленского, обвиняя его в провале контрнаступления. Об этом заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведет теперь против него открытую, жестокую и публичную войну! Он провел брифинг в Киеве, нападая на Зеленского за полный провал контрнаступления!» — сказал он.
Реклама
Филиппо отметил, что именно Залужный заставил Зеленского мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев. По словам политика, украинское руководство продолжает разрушаться, а Франции пора перестать «поддерживать эту бойню».
Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что наступающий 2024 год будет еще сложнее для Украины, чем 2023-й. Он заявил, что украинской стороне нужно заканчивать боевые действия как можно скорее.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Франция
Реклама
Реклама