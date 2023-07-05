Мир 05 июля 2023, 01:51 Зеленскому предрекли новые проблемы после окончания конфликта Foreign Affairs: после конфликта Зеленскому придется положить конец коррупции на Украине РИА «Новости»

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Если украинский лидер Владимир Зеленский останется у власти после окончания конфликта, ему придется столкнуться в новыми трудностями. Эксперты Генри Хейл и Ольга Онух в своей статье для журнала Foreign Affairs отметили, что речь идет, в первую очередь о коррупции в стране, уточнила «Российская газета».

«Ему придется покончить со склонностью страны формировать правительство на основе сетей личного покровительства, склонных к коррупции», — написали авторы материала.

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По их мнению, «демократические достижения» на Украине находятся под угрозой из-за патронажных отношений, а также из-за ощущения необходимости личных связей практически в любом вопросе. Среди украинцев это подпитывает недоверие к верховенству закона.

Авторы статьи добавили, что с одной стороны это обеспечивает тесные связи между участниками таких отношений. Но с другой, порождает кумовство, взяточничество, а иногда и насилие.

Хейл и Онух отметили, что этой проблемой придется заниматься Зеленскому. При этом отмечается, что если на пост президента Украины встанет другой человек, то проблемы от этого не пропадут.