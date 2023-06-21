Мир 21 июня 2023, 18:41 Зеленскому предрекли неизбежные переговоры с Россией WSJ: Зеленский пойдет на мирные переговоры с Россией ради шанса вступить в НАТО РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский окажется вынужден пойти на переговоры с Россией ради вступления в НАТО. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal.

Автор статьи Уильям Галстон выразил уверенность, что поддержка Украины со стороны Запада продлится лишь до завершения контрнаступления, после чего Зеленский окажется поставлен перед фактом необходимости начала переговоров.

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«Важно понимать, что лишь завершение вооруженного конфликта откроет этой стране дорогу на вступление в НАТО. Идея мирного диалога к концу года станет слишком мощной, чтобы суметь ей сопротивляться», — написал он.

Также журналист отметил, что причиной этой обстановки стал распадающийся двухпартийный консенсус по поддержке Украины, а также вероятная смена политической обстановки в случае поражения Джо Байдена на выборах в 2024 году.

Ранее политолог Юрий Светов заявил «360», что Запад попытается пойти на перемирие с Россией ради перевооружения Украины по натовскому стандарту.