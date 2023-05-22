Мир 22 мая 2023, 22:39 Зеленскому предрекли конец после прекращения поддержки Запада Бывший чешский дипломат Друлак: Зеленскому придет конец, когда Запад прекратит помощь Официальный сайт президента Украины

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Положение президента Украины Владимира Зеленского зависит от поддержки со стороны Запада. Об этом заявил бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.

«Зеленский хорошо понимает, что как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено», — сказал он.

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По его словам, глава киевского режима пытается выиграть время, отправляясь в поездки по странам Европы. Зеленский старается убедить политиков в том, что Украину еще стоит спонсировать. Друлак предположил, что США посоветовали ему самостоятельно ездить по странам и убеждать европейцев участвовать в финансовой поддержке киевского режима. А в это время в самих Штатах становится все больше сторонников выхода из вооруженного конфликта с российской стороной, добавил он.

Журналисты издания Global Times заявили, что поездка Зеленского на саммит G7 показала нежелание Запада завершать украинский конфликт с помощью мирных переговоров. Также, как сообщили «Известия», пользователи Twitter осудили главу киевского режима, который сравнил Артемовск с пострадавшим в 1945 году от ядерной бомбардировки США японским городом Хиросимой.