Мир 14 мая 2023, 23:50 Зеленскому предрекли капитуляцию из-за давления Запада Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский может капитулировать под давлением США РИА «Новости»

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Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макрегор заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать поражение из-за давления Запада. Эксперт в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official предположил, что украинскому лидеру не раз говорили в Вашингтоне определиться со своими действиями.

По словам Макгрегора, Зеленский должен был объявить о капитуляции или же дальше отправлять бойцов ВСУ в атаку.

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«Другими словам, если он хочет выжить и остаться в игре, то должен пожертвовать еще большим количеством украинских солдат в бессмысленном контрнаступлении», — пояснил Макгрегор.

Полковник выразил уверенность, что глава Украины находится под огромным влиянием США из-за отсутствия значимых успехов на передовой. Тем более, что для ВСУ складывается тяжелая ситуация из-за нехватки боеприпасов и военной техники.

Макгрегор предположил, что у Украины осталось не так много оружия из западных поставок. И НАТО не обладает в этих условиях необходимыми ресурсами, в которых действительно нуждается украинская армия.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что Запад не в состоянии восполнить ВСУ потери бронетехники. С начала конфликта военные потеряли порядка 10 тысяч бронированных машин.