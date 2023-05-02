Мир 02 мая 2023, 00:03 Зеленскому предрекли гибель из-за стремления удержать власть Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о растущем риске гибели президента Украины Зеленского РИА «Новости»

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Риски гибели президента Украины Владимира Зеленского с каждым днем растут, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. В интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty он рассказал, что украинский лидер может расстаться с жизнью из-за своего стремления удержать власть и продолжать конфликт.

Экс-разведчик выразил уверенность, что чем дольше Зеленский будет оставаться у власти, тем скорее он погибнет.

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«Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко», — отметил Риттер.

Он добавил, что президента Украины могут убрать либо военные, либо участники нового «майдана».

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор усомнился в способности ВСУ организовать анонсированное ранее контрнаступление в зоне СВО. По его мнению, украинские военные не располагают ресурсами для этого, а сейчас и вовсе не способны отражать наносимые ВС России удары. В Белом доме отметили, что США передали почти все, что просили власти Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что скоро Штаты передадут еще один пакет военной помощи.