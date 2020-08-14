Зеленскому предложили создать международную платформу по возвращению Крыма
Президента Украины Владимира Зеленского призвали создать международную платформу по Крыму. Соответствующее предложение подготовил МИД страны. Об этом в эфире «Украинского радио» рассказал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
Министр жалеет, что в 2014 году по «крымскому вопросу» не создали формат, подобный «нормандскому». На нем бы обсуждалось урегулирование конфликта в Донбассе.
«Нам сейчас приходится наверстывать. Это гораздо сложнее делать, я вам честно скажу. Но, мы как раз работаем над созданием этого формата», — рассказал Кулеба.
У него на столе лежит письмо МИД к украинскому лидеру, отметило ИА RNS. В тексте главе государства предлагается рассмотреть формат международной платформы по Крыму, разработанный в министерстве иностранных дел.
По словам Кулебы, «деоккупация полуострова» — сложный процесс, связанный с внешней и внутренней политикой.