Зеленскому предложили создать международную платформу по возвращению Крыма

Министр жалеет, что в 2014 году по «крымскому вопросу» не создали формат, подобный «нормандскому». На нем бы обсуждалось урегулирование конфликта в Донбассе.

«Нам сейчас приходится наверстывать. Это гораздо сложнее делать, я вам честно скажу. Но, мы как раз работаем над созданием этого формата», — рассказал Кулеба.

У него на столе лежит письмо МИД к украинскому лидеру, отметило ИА RNS. В тексте главе государства предлагается рассмотреть формат международной платформы по Крыму, разработанный в министерстве иностранных дел.

По словам Кулебы, «деоккупация полуострова» — сложный процесс, связанный с внешней и внутренней политикой.