Зеленскому предложили смириться с реальными границами Украины

Спикер крымского парламента Владимир Константинов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить границы государства по состоянию на сейчас. По словам Константинова, Крым и Донбасс для Украины уже потеряны.

«Невозможно вернуть Крым. Невозможно вернуть Донбасс, после того, как там убили людей. Это нужно новой украинской власти признать и двигаться дальше», — заявил Константинов. Его слова привело РИА «Новости».

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По его словам, Украине следует забыть про Крым, а также учитывать, что Донбасс давно стал особой территорией. Его лучше тоже Киеву забыть. Вероятно, Зеленскому следует инициировать на Украине референдум и по его итогам узаконить сложившиеся нынешние границы государства — без Крыма и Донбасса.

Как подчеркнул спикер крымского парламента, при этом на Украине должны быть гарантированы права русскоязычного населения. Кроме того, должны быть соблюдены права национальных меньшинств.

Между тем глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко заявил, что Донбасс остается «оккупированным». По словам дипломата, Киеву следует приложить все усилия, чтобы освободить Донбасс к 2020 году. После этого на всей территории Украины можно будет провести местные выборы.